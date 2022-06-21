Пару осудили за убийство предпринимателя битой ради 5 млн рублей

В Республике Татарстан огласили приговор местной жительнице и ее сожитель за убийство предпринимателя. Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службе Верховного суда региона.

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Установлено, что 8 мая 2021 года женщина, подрабатывающая массажисткой, пришла к жертве с бутылкой алкоголя, куда заранее добавили снотворное, Однако выпивать предприниматель отказался, тогда злоумышленница подмешала препарат в чай.

Когда мужчина заснул, женщина впустила в жилище своего сожителя. Пара планировала похитить 5 млн рублей из сейфа, о которых бизнесмен ранее рассказывал. Ключ им найти так и не удалось, а, когда хозяин проснулся, то мужчина ударил жертву около 100 раз битой по голове.

В итоге из квартиры пара вынесла всего 1700 рублей.

Суд назначил женщине 12 дел колонии, а ее сожитель — 18 лет тюрьмы. В качестве компенсации морального вреда с мужчины взыскали 2 млн рублей, с осужденной — 1 млн рублей.