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24 минуты назад

Пару из Татарстана осудили за убийство предпринимателя битой ради 5 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

В Республике Татарстан огласили приговор местной жительнице и ее сожитель за убийство предпринимателя. Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службе Верховного суда региона.

Пару осудили за убийство предпринимателя битой ради 5 млн рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Установлено, что 8 мая 2021 года женщина, подрабатывающая массажисткой, пришла к жертве с бутылкой алкоголя, куда заранее добавили снотворное, Однако выпивать предприниматель отказался, тогда злоумышленница подмешала препарат в чай.

Когда мужчина заснул, женщина впустила в жилище своего сожителя. Пара планировала похитить 5 млн рублей из сейфа, о которых бизнесмен ранее рассказывал. Ключ им найти так и не удалось, а, когда хозяин проснулся, то мужчина ударил жертву около 100 раз битой по голове.

В итоге из квартиры пара вынесла всего 1700 рублей.

Суд назначил женщине 12 дел колонии, а ее сожитель — 18 лет тюрьмы. В качестве компенсации морального вреда с мужчины взыскали 2 млн рублей, с осужденной — 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области охранник перерезал горло пришедшему в гости бизнесмену.

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