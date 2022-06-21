Два медведя устроили драку в сарае и попали на видео

В США два медведя устроили драку в доме женщины, пишет издание UPI. Что не поделили косолапые, осталось загадкой.

Как рассказала Лиза Квик из Калифорнии, ночью ее разбудил шум, доносившийся из сарая. Сначала женщина подумала, что к ней пробрались воры, поэтому подключилась через телефон к камере видеонаблюдения, чтобы оценить обстановку. Однако увиденное заставило хозяйку дома удивиться.

Оказалось, покой американки нарушили два медведя, устроившие драку на ее территории. Не зная, что делать в таких ситуациях, Лиза начала кричать издалека на хищников, пытаясь испугать их — в этом ей помогали собаки.