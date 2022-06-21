Жители приграничного с Украиной Кореневского района Курской области, где 17 июня зафиксировали обстрел села, получают во вторник массовые звонки об эвакуации. Информация является фейком, сообщила администрация района.
"На территории нашего района населению начали массово поступать телефонные звонки, рассказывают о немедленной эвакуации. Просим вас не принимать подобные звонки с неизвестных номеров и не поддаваться панике. Достоверную информацию получайте из официальных источников", - говорится в сообщении администрации района, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Село Гордеевка в Кореневском районе подверглось обстрелу со стороны Украины утром 17 июня. В результате происшествия никто не пострадал, зафиксировали незначительные повреждения в некоторых домах. Огневую точку противника быстро подавили.