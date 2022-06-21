"На территории нашего района населению начали массово поступать телефонные звонки, рассказывают о немедленной эвакуации. Просим вас не принимать подобные звонки с неизвестных номеров и не поддаваться панике. Достоверную информацию получайте из официальных источников", - говорится в сообщении администрации района, опубликованном в официальном Telegram-канале.