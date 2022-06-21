Российский самолет с пассажирами на борту загорелся при посадке

Во время посадки в аэропорту Иркутска у самолета Ан-24 загорелось шасси. Об этом со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру пишет ТАСС.

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По предварительным данным, на борту находились 38 пассажиров, жертв и пострадавших нет.

«Ан-24 авиакомпании «Ираэро», выполнявший рейс по маршруту Бодайбо - Иркутск. При посадке в Иркутске заклинило шасси, от высокой скорости и трения загорелись колеса стойки шасси. Пострадавших нет», - пояснил представитель прокуратуры.

Он уточнил, что возгорание ликвидировано, и аэропорт работает в штатном режиме.

Сегодня в Якутии пропал самолет Ан-2, летевший по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. 6:20 мск к спасателям поступила информация, что воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный». Поиски самолета осложнены сильным туманом.