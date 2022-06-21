Избиение мужчины в Петербурге попало на видео

Двое мужчин приревновали своих подруг к новоявленному ухажеру и решили его жестоко проучить. Об этом сообщает ivbg.ru.

Мужчина решил провести время в одной из кальянных города накануне вечером. Там он подсел к двум девушкам, заказав им кальян. В какой-то момент к компании присоединились ещё двое посетителей.

После этого 53-ллетний Ильхам решил ретироваться домой. Однако выйдя из кафе, мужчина получил мощный удар со спины от одного из новых знакомых. Жесткие удары продолжились, когда Ильхам уже был на земле.