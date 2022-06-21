Самолет ушел на второй круг из-за сусликов на полосе в Самаре

Самолет ушел на второй круг после попытки приземлиться в аэропорту Самары из-за того, что полосу заняла стая сусликов. Как сообщает Telegram-канал Baza, необычный инцидент произошел днем 20 июня.

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В 14:47 мск борт авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга, заходил на посадку в аэропорту «Курумоч», однако был вынужден прекратить снижение высоты и уйти на еще один круг, поскольку диспетчер дал пилотам команду «Выход сусликов». Через 15 минут летчики снова зашли на посадку и благополучно приземлились.