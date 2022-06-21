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49 минут назад

В Москве тренер по борьбе насиловал малолетнего мальчика

Газета.Ruиещё 2

В Москве задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Тренера по борьбе задержали за изнасилование ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной в районе Люблино. Мужчина, работавший тренером, систематически насиловал малолетнего ученика. Мальчик рассказал о происходящем родителям — они обратились в правоохранительные органы.

Москвич полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 123 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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