Тренера по борьбе задержали за изнасилование ребенка

В Москве задержали 53-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной в районе Люблино. Мужчина, работавший тренером, систематически насиловал малолетнего ученика. Мальчик рассказал о происходящем родителям — они обратились в правоохранительные органы.

Москвич полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 123 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)