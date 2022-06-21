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2 часа назад

Дело о мошенничестве на ракетно-космическом предприятии возбудили на Урале

ТАССиещё 1

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными научно-исследовательскому институту машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш", ГК "Роскосмос"). Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей, сообщил ТАСС в источник в экстренных службах региона.

На Урале возбудили дело о хищении у Роскосмоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). Предварительный ущерб от преступных действий оценивается в сумму более 100 миллионов рублей", - сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что работы, на которые были выделены средства федеральных целевых программ, не были выполнены в полном объеме. "В том числе речь о реализации "Федеральной космической программы", - добавил источник.

АО "НИИмаш" расположено в городе Нижняя Салда Свердловской области, является ведущим предприятием российской ракетно-космической отрасли в области создания и изготовления ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов различного назначения.

Происшествия,НПО "Энергомаш",
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