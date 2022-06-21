На Урале возбудили дело о хищении у Роскосмоса

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными научно-исследовательскому институту машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш", ГК "Роскосмос"). Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей, сообщил ТАСС в источник в экстренных службах региона.

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"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"). Предварительный ущерб от преступных действий оценивается в сумму более 100 миллионов рублей", - сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что работы, на которые были выделены средства федеральных целевых программ, не были выполнены в полном объеме. "В том числе речь о реализации "Федеральной космической программы", - добавил источник.