Полыхающие Голливудские холмы сняли на видео

Крупный пожар произошел на Голливудских холмах в США . Огонь подбирался к апартаментам студии Universal. Происшествие в знаменитом на весь мир районе, расположенном в штате Калифорния, сняли на видео с высоты птичьего полета. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На записи видно, что на месте ЧП работают службы спасения. На борьбу с пожаром прибыл вертолет. Уточняется, что к настоящему моменту огонь потушен. Причины возникновения возгорания неизвестны, информации о пострадавших пока нет.