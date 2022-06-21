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24 минуты назад

Полыхающие Голливудские холмы сняли на видео

Александр Кузьмин

Крупный пожар произошел на Голливудских холмах в США. Огонь подбирался к апартаментам студии Universal. Происшествие в знаменитом на весь мир районе, расположенном в штате Калифорния, сняли на видео с высоты птичьего полета. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На записи видно, что на месте ЧП работают службы спасения. На борьбу с пожаром прибыл вертолет. Уточняется, что к настоящему моменту огонь потушен. Причины возникновения возгорания неизвестны, информации о пострадавших пока нет.

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