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5 минут назад

Пожар произошел в кафе на Мясницкой улице

Агентство «Москва»иещё 6

Возгорание произошло в кафе, расположенном по адресу: ул. Мясницкая, д. 15. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«22 июня 2022 года в 20:01 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Мясницкая, д. 15, где на первом этаже пятиэтажного здания в помещении кафе происходило возгорание на площади около 20 кв. м. Принятыми мерами в 20:15 пожар был локализован, а в 20:24 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в настоящее время на месте работают оперативные службы города. Движение транспорта затруднено, осуществляется по одной полосе.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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