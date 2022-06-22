«22 июня 2022 года в 20:01 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Мясницкая, д. 15, где на первом этаже пятиэтажного здания в помещении кафе происходило возгорание на площади около 20 кв. м. Принятыми мерами в 20:15 пожар был локализован, а в 20:24 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.