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17 минут назад

Опубликовано видео задержания подпольных оружейников в России

Александр Кузьмин

Сотрудники ФСБ задержали 116 подпольных оружейников, который осуществляли незаконную деятельность в 38 регионах России. Обнародованные Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указано в сообщении ведомства.

В ходе проведения оперативных мероприятий были изъяты 383 единицы огнестрельного оружия, а также пресечена деятельность 43 подпольных мастерских, в которых занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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