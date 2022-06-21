Сотрудники ФСБ задержали 116 подпольных оружейников, который осуществляли незаконную деятельность в 38 регионах России. Обнародованные Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указано в сообщении ведомства.
В ходе проведения оперативных мероприятий были изъяты 383 единицы огнестрельного оружия, а также пресечена деятельность 43 подпольных мастерских, в которых занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.