В Подмосковье из-под земли забил фонтан с песком. Об инциденте в ЖК «Новое Пушкино» сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось снятое местной жительницей видео коммунальной аварии.
«Обычно из-под земли вода хлещет, а тут песок», – говорится в публикации.
На записи видно, что трубу прорвало во дворе жилого дома. Недалеко от места ЧП находится детская площадка.
«Вот это доброе утро! И вот оно качество нашей воды, такая она у нас питьевая, пригодная для питья», – отмечает за кадром автор ролика.
Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.