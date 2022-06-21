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52 минуты назад

Забивший из-под земли фонтан с песком в Подмосковье сняли на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье из-под земли забил фонтан с песком. Об инциденте в ЖК «Новое Пушкино» сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось снятое местной жительницей видео коммунальной аварии.

«Обычно из-под земли вода хлещет, а тут песок», – говорится в публикации.

На записи видно, что трубу прорвало во дворе жилого дома. Недалеко от места ЧП находится детская площадка.

«Вот это доброе утро! И вот оно качество нашей воды, такая она у нас питьевая, пригодная для питья», – отмечает за кадром автор ролика.

Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Происшествия,Видео,
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