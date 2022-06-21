Телохранитель Криштиану Роналду разбил его Bugatti Veyron

У одного из телохранителей Криштиану Роналду выдался неудачный день в понедельник 20 июня: он попал в аварию на принадлежащем звезде футбола Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. ДТП с гиперкаром стоимостью около двух миллионов долларов произошло на острове Майорка, куда Роналду прибыл с семьей. Судя по фотографиям, опубликованным The Daily Mail, у Veyron повреждены передняя часть и бок со стороны пассажира.

Фото: © Carscoops © Carscoops

Инцидент произошел около 11 утра в курортном городке Са Кома. Сообщается, что Роналду доверил Veyron Grand Sport Vitesse телохранителю, а сам в это время ехал в другом автомобиле следом.

Причина ДТП не раскрывается. Судя по снимкам, Bugatti влетел в кирпичное ограждение, когда предположительно пытался проехать поворот на слишком большой скорости. После столкновения охранник самостоятельно вышел из машины и уехал вместе с Роналду, а с полицией разбирался другой нанятый футболистом персонал. Пострадавший Veyron в итоге увезли на эвакуаторе, накрыв брезентом.

The Daily Mail

На фотографиях The Daily Mail видны некоторые повреждения спереди: передний бампер и колесная арка покрыты царапинами. Кроме этого, похоже, что боковая часть автомобиля с правой стороны получила серьезный ущерб и нуждается в дорогостоящем ремонте.