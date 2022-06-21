Обвиненный в хищении 900 млн Митволь предложил возместить ущерб

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и предложил добровольно возместить ущерб по своему уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.

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10 июня СМИ сообщили, что Митволя задержали в аэропорту Внуково перед рейсом в Дубай. Позже он был арестован до 24 июля.

Митволь стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что речь идет о хищении 900 млн рублей, которые АО «Красноярский ТИСИЗ» (Митволь - председатель совета директоров) получило на строительство красноярского метро.

21 июня в суде рассказали, что адвокат Митволя просил смягчить меру пресечения, заявив о готовности своего клиента возместить ущерб.

Защитник отметил, что Митволь заключил соглашение со следствием, кроме того, у него на попечении мать с инвалидностью, маленькая дочь и неработающая жена.

По данным РИА Новости, за Хинштейна поручились депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Олег Савченко.