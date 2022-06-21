Поиски пропавшего Ан-2 в Якутии осложнил густой туман

Поиски пропавшего Ан-2 в Якутии осложняются плохой видимостью. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на МЧС России, в зоне поиска образовался густой туман.
Отмечается, что межведомственная авиационная комиссия устанавливает причины случившегося.
Напомним, что 00:30 мск самолет вылетел по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. 6:20 мск к спасателям поступила информация, что воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный».
По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза. Следователи восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.