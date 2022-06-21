Поиски пропавшего Ан-2 в Якутии осложнил густой туман

Поиски пропавшего Ан-2 в Якутии осложняются плохой видимостью. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на МЧС России, в зоне поиска образовался густой туман.

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Отмечается, что межведомственная авиационная комиссия устанавливает причины случившегося.

Напомним, что 00:30 мск самолет вылетел по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын. 6:20 мск к спасателям поступила информация, что воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный».