Обвинявшую мужа в домогательствах к ребенку россиянку нашли мертвой

Жительницу Красноярского края, которая обвиняла мужа в домогательствах к ребенку, нашли мертвой в лесу — внешних признаков смерти на теле россиянки нет. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает NGS24.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, ранее эта женщина обвиняла своего супруга в домогательствах к дочери. Изначально мужчина дал признательные показания, но позже отказался от них. Однако, ему все равно определили меру пресечения в виде заключения под стражу. К моменту, когда тело его супруги обнаружили в лесу вечером 20 июня, мужчина находился в изоляторе, а ребенок — у бабушки.

По данным Telegram-канала Kras Mash, женщина оставила предсмертную записку для матери супруга: написала, что не может так дальше жить. Хоть она и призналась в том, что оклеветала супруга, его не выпустили из СИЗО.