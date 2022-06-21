Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму

Семь человек остаются пропавшими без вести после удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, спасательная операция продолжается.

«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что ВСУ нанесли три удара по трем платформам «Черноморнефтегаза» утром 20 июня. Всего на момент удара на них находились 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек, 15 военных оставлены для охраны платформ. Еще пятерых человек удалось спасти, семь считаются пропавшими без вести.