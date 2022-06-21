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1 час назад

Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму

Елена Прошина

Семь человек остаются пропавшими без вести после удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Названо число пропавших без вести после ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, спасательная операция продолжается.

«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что ВСУ нанесли три удара по трем платформам «Черноморнефтегаза» утром 20 июня. Всего на момент удара на них находились 109 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек, 15 военных оставлены для охраны платформ. Еще пятерых человек удалось спасти, семь считаются пропавшими без вести.

По последним данным, в результате атаки пострадали три человека: у двоих ожоги, еще у одного — осколочное ранение.

Происшествия,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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