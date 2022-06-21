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12 минут назад

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину

RT на русском

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза», пострадавшей от обстрела со стороны Украины, продолжается — огонь перешёл к скважине, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешёл на скважину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — цитирует её РИА Новости.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

«Они пытаются нанести максимальный ущерб России»

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

В Чёрном море продолжается поисковая операция.

Происшествия,Ольга Ковитиди,
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