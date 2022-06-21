"Спасти удалось не всех": власти Крыма об ударе по буровым

Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ "Черноморнефтегаза", атакованных украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.
Об этом Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", - написал Крючков.
Источник в экстренных службах добавил, что семь человек остаются пропавшими без вести после удара. Он также добавил, что трое получивших ранения остаются в больнице.