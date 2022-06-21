"Спасти удалось не всех": власти Крыма об ударе по буровым

Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ "Черноморнефтегаза", атакованных украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.

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Об этом Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", - написал Крючков.