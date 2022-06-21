В Якутии произошло массовое отравление детей

В Верхневилюйском районе Якутии за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В социальных сетях появилась информация, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник «Ысыах Олонхо», произошло массовое отравление детей. Предполагается, что они ели некачественные хот-доги.
«По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних», — сообщила республиканская прокуратура.
Состояние отравившихся расценивается как удовлетворительное, им оказана соответствующая медицинская помощь.
«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам», — отметило надзорное ведомство.