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46 минут назад

В Якутии 14 человек получили пищевое отравление

Елена Прошина

В Верхневилюйском районе Якутии за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В Якутии произошло массовое отравление детей
Фото: ТАССТАСС

В социальных сетях появилась информация, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник «Ысыах Олонхо», произошло массовое отравление детей. Предполагается, что они ели некачественные хот-доги.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних», — сообщила республиканская прокуратура.

Состояние отравившихся расценивается как удовлетворительное, им оказана соответствующая медицинская помощь.

«В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам», — отметило надзорное ведомство.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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