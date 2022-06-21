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2 часа назад

Мужчина с ножом напал на двух мужчин в Ставрополе. Видео

Александр Кузьмин

В Ставрополе местный житель с ножом напал на двух мужчин. Видео появилось в telegram-канале «News.ru».

Полиция установила, что незадолго до инцидента трое знакомых повздорили между собой, после чего один из них сходил домой за ножом и отправился искать своих знакомых. На кадрах видно, как преступник избивает первого мужчину. По версии следствия, после этого он встретил еще одного участника конфликта и ударил его ножом в грудь и живот.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Происшествия,Видео,
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