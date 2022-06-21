В Ставрополе местный житель с ножом напал на двух мужчин. Видео появилось в telegram-канале «News.ru».
Полиция установила, что незадолго до инцидента трое знакомых повздорили между собой, после чего один из них сходил домой за ножом и отправился искать своих знакомых. На кадрах видно, как преступник избивает первого мужчину. По версии следствия, после этого он встретил еще одного участника конфликта и ударил его ножом в грудь и живот.
Сейчас оба пострадавших госпитализированы, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.