Полиция установила, что незадолго до инцидента трое знакомых повздорили между собой, после чего один из них сходил домой за ножом и отправился искать своих знакомых. На кадрах видно, как преступник избивает первого мужчину. По версии следствия, после этого он встретил еще одного участника конфликта и ударил его ножом в грудь и живот.