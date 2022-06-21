Украинские вооруженные формирования наносят удары, совершенно не заботясь о международном праве, и о соблюдении общепринятых норм ведения войны, сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе.

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Так он прокомментировал атаку буровых платформ в Черном море.

«Методы терроризма киевские власти возвели в ранг государственной политики, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Они прикрываются мирными жителями, как это было в Мариуполе и других местах, или обстреливают мирные города и промышленные объекты, где нет военных или военного производства. О соблюдении общепринятых норм и правил ведения войны говорить тут не приходится».

Киев понимает, что у него дела идут не так, как хотелось бы, поэтому наносит удары по всему, что может достать военными средствами, отмечает эксперт.

«Все такие атаки приходятся, как они считают, по болевым точкам России. По этой причине под постоянными и целенаправленными обстрелами находятся ближайшие регионы России, города и села Донбасса. Теперь пришла очередь буровых платформ в Черном море. Они пытаются нанести максимальный ущерб России, ЛНР и ДНР, совершенно не думая о последствиях или мирных людях», — отметил Орджоникидзе.

По его словам, Москве надо максимально жестко отвечать на эти обстрелы — украинские власти сами не остановятся.

20 июня ВФУ атаковали нефтегазовые платформы «Черноморнефтегаза», установленные на Одесском месторождении в Черном море. После этого Минобороны РФ начало спасательную операцию, в которой задействовали патрульные катера и авиацию.