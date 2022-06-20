В российском городе дети отравились в школьном лагере

«По предварительной информации, 19 июня 2022 года за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шестеро в возрасте от шести до десяти лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице имени Николая Семашко», — говорится в сообщении.