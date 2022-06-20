В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
15 минут назад

В Самаре проверяют случаи отравления восьмерых детей в лагере

Елена Прошина

В Самаре организовали проверку по факту отравления восьмерых детей в лагере, шестеро из которых госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В российском городе дети отравились в школьном лагере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что случаи отравления произошли в лагере дневного пребывания «Город детства», действующего при школе №43.

«По предварительной информации, 19 июня 2022 года за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шестеро в возрасте от шести до десяти лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице имени Николая Семашко», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура Промышленного района Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства должностными лицами детского лагеря. По ее результатам решится вопрос о мерах реагирования в отношении учреждения и дана оценка действиям ответственных за произошедшее. Работа лагеря на данный момент приостановлена.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители