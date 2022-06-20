В российском городе дети отравились в школьном лагере

В Самаре организовали проверку по факту отравления восьмерых детей в лагере, шестеро из которых госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что случаи отравления произошли в лагере дневного пребывания «Город детства», действующего при школе №43.
«По предварительной информации, 19 июня 2022 года за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шестеро в возрасте от шести до десяти лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице имени Николая Семашко», — говорится в сообщении.
В настоящее время прокуратура Промышленного района Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства должностными лицами детского лагеря. По ее результатам решится вопрос о мерах реагирования в отношении учреждения и дана оценка действиям ответственных за произошедшее. Работа лагеря на данный момент приостановлена.