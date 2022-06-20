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22 минуты назад

По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело

Lenta.ruиещё 2

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел украинскими военными поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате ЧП в поселке пострадал один человек, были повреждены несколько жилых домов. В СК отметили, что, по предварительным данным, во время обстрела использовались снаряды, поставляемые Украине Западом.

О 155-миллиметровых снарядах, которыми обстреляли Суземку, ранее сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Всего, по его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили порядка 15 снарядов.

Происшествия,Александр Богомаз,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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