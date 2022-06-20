Утечка токсичного химиката произошла на ж/д станции в Сибири

Утечка толуилендиизоцианата произошла из цистерны, которая стояла на железнодорожной станции в городе Барабинск Новосибирской области, сообщается на сайте областного ГУ МЧС РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"На станции в Барабинске происходит утечка толуилендиизоцианата (1-2 капли в минуту) из железнодорожного контейнера, следовавшего из Владивостока до ст. Силикатная Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контейнер отогнан на тупиковый путь. На месте работают 47 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС пять человек личного состава и две единицы техники.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, вагон с контейнером оцеплен. Людям ничего не угрожает.