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59 минут назад

На ж/д станции в Новосибирской области произошла утечка токсичного химиката из цистерны

ТАСС

Утечка толуилендиизоцианата произошла из цистерны, которая стояла на железнодорожной станции в городе Барабинск Новосибирской области, сообщается на сайте областного ГУ МЧС РФ.

Утечка токсичного химиката произошла на ж/д станции в Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На станции в Барабинске происходит утечка толуилендиизоцианата (1-2 капли в минуту) из железнодорожного контейнера, следовавшего из Владивостока до ст. Силикатная Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контейнер отогнан на тупиковый путь. На месте работают 47 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС пять человек личного состава и две единицы техники.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, вагон с контейнером оцеплен. Людям ничего не угрожает.

Толуилендиизоцианат - химикат, который использует при изготовлении такого вида полимеров как полиуретан. Токсичен и относится к веществам второго класса опасности.

Происшествия,МЧС России,
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