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1 час назад

Знаменитый в Гонконге плавучий ресторан Jumbo затонул при буксировке

ТАСС

Самый известный ресторан Гонконга - "плавучий дворец" Jumbo Kingdom - затонул при буксировке в Южно-Китайском море. Как сообщила в понедельник радиостанция RTHK, инцидент произошел в районе Парасельских островов (Сиша), люди не пострадали.

Затонул знаменитый "плавучий дворец" Jumbo
Фото: WIkipediaWIkipedia

Этот популярнейший у туристов колоритный объект оставался закрытым с начала пандемии. Из-за убытков и сложностей дорогостоящего содержания и обслуживания оператор решил безвозмездно передать его местному "Океаническому парку", однако там по этой же причине отказались его принять. В итоге ресторан решили пристроить за рубежом, осуществив буксировку в некий неназванный город в Юго-Восточной Азии.

14 июня Jumbo навсегда покинул рыбацкую гавань Абердин, где он стоял на якоре в течение 46 лет в окружении флотилии шхун, баркасов, лодок-сампанов и роскошных яхт. В воскресенье плавучий ресторан, как подтвердил его оператор, затонул в условиях непогоды на глубине около 1 тыс. м.

Выстроенный в виде гигантского расписного дворца в несколько ярусов, с красными фонариками, резными золотыми драконами и загнутыми крышами, Jumbo был одной из главных достопримечательностей Гонконга. С 1976 года он принял свыше 30 млн посетителей со всего мира. Среди его гостей была даже королева Великобритании Елизавета II. Ресторан не раз демонстрировался в различных фильмах, в том числе в боевиках с участием Джеки Чана.

Попасть в Jumbo можно было на стилизованных паромах, бесплатно доставлявших клиентов от пристани к плавучему дворцу. В четырехъярусном ресторане было несколько красочно оформленных залов в китайском стиле. Jumbo мог одновременно прокормить до 2,3 тыс. гостей.

Происшествия,Елизавета II,
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