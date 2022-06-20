Авария произошла в селе Расловка-1. Женщина ехала по дороге на дачу, когда ветер развернул установленный на обочине шлагбаум и пронзил машину насквозь. На кадрах видно, что конструкция пробила лобовое и левое боковое стекла, пройдя через весь салон.