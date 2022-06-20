Шлагбаум насквозь пробил внедорожник с женщиной за рулем в Саратовской области. Видео последствий инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратов».
Авария произошла в селе Расловка-1. Женщина ехала по дороге на дачу, когда ветер развернул установленный на обочине шлагбаум и пронзил машину насквозь. На кадрах видно, что конструкция пробила лобовое и левое боковое стекла, пройдя через весь салон.
По счастливой случайности, на пассажирских местах в момент аварии никого не было. Женщина-водитель не пострадала.