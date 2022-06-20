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27 минут назад

В столичном метро прокомментировали видео с жестоким нападением на женщину

Говорит Москва

Неизвестный мужчина нанёс ей несколько ударов в голову, позже, по неподтверждённым сведениям, она скончалась от кровоизлияния в мозг.

Место происшествия неизвестно.

В пресс-службе столичного департамента транспорта прокомментировали радиостанции «Говорит Москва» инцидент.

«Информация из социальных сетей о нападении на сотрудника метрополитена не соответствует действительности. На видео изображено не московское метро, а пострадавший не является сотрудником метрополитена. Для уточнения всех обстоятельств инцидента рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».

Корреспондент «Говорит Москва» направил запрос в РЖД, а также в управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, на момент публикации ответа не последовало.

Происшествия,Видео,РЖД,
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