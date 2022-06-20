«Информация из социальных сетей о нападении на сотрудника метрополитена не соответствует действительности. На видео изображено не московское метро, а пострадавший не является сотрудником метрополитена. Для уточнения всех обстоятельств инцидента рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».