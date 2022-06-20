Неизвестный мужчина нанёс ей несколько ударов в голову, позже, по неподтверждённым сведениям, она скончалась от кровоизлияния в мозг.
Место происшествия неизвестно.
В пресс-службе столичного департамента транспорта прокомментировали радиостанции «Говорит Москва» инцидент.
«Информация из социальных сетей о нападении на сотрудника метрополитена не соответствует действительности. На видео изображено не московское метро, а пострадавший не является сотрудником метрополитена. Для уточнения всех обстоятельств инцидента рекомендуем обратиться в правоохранительные органы».
Корреспондент «Говорит Москва» направил запрос в РЖД, а также в управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, на момент публикации ответа не последовало.