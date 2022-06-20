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1 час назад

Сотрудница московского обменника украла у клиента 18 миллионов

Мария Иванова

В Москве сотрудница пункта обмена валюта сбежала с 18 миллионами рублей, которые принес клиент. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Сотрудница московского обменника украла у клиента 18 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию обратился 27-летний предприниматель по имени Наримон, занимающийся продажей сухофруктов.

Он нашел в интернете информацию об обменнике на проспекте Мира с «супервыгодным» курсом доллара и решил обменять свои сбережения. Наримон, по данным SHOT, рассчитывал получить $300 тыс.

По его словам, молодая женщина-кассир взяла его деньги и ушла, сообщив, что нужно «все проверить и пересчитать на «счетчике-сортировщике», который находится в подсобке.

На рабочее место она не вернулась.

8 июня сотрудница обменного пункта в районе Северное Тушино забрала у клиентов 40 млн рублей и сбежала через окно. На следующий день, 9 июня, произошла еще одна кража в обменнике - кассир сбежал с 6,6 млн рублей. Полиция проводит проверки.

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