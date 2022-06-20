Таксист сбил людей на пешеходном переходе в Москве

В Москве на Боровском шоссе таксист сбил несколько человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Боровском шоссе в районе д. 2, стр. 6. По предварительным данным, пострадали пять человек. Среди них 26-летний Константин Левшов, 24-летняя Ольга Демидова, 25-летняя Серине Николян. Всех пострадавших госпитализировали.

По словам очевидцев, водитель такси пролетел на красный свет. В этот момент по пешеходному переходу переходили дорогу порядка десяти человек. Трое из пешеходов попали под колеса, их отбросило в результате удара. Еще двоих задело по касательной.

На месте аварии работают правоохранители и скорая. Движение в районе ДТП не затруднено.