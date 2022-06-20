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28 минут назад

Скатившийся кувырком с горы джип с людьми сняли на видео

Александр Кузьмин

В Кабардино-Балкарии внедорожник с пассажирами покатился кувырком после неудачной попытки заехать на гору. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Тызыльском ущелье. На кадрах видно, как Nissan Patrol двигается в гору, но через некоторое время джип начинается катиться со склона, а затем и вовсе переворачивается шесть раз. При этом из салона транспортного средства выпадают люди.

О состоянии пассажиров не сообщается, однако в публикации канала говорится, что водитель чудом не пострадал.

Происшествия,Видео,
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