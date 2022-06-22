Пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, его площадь оценивается в 50 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 09:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. В пресс-службе добавили, что угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет.
По последним данным, пожар локализован.