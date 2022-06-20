В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
6 минут назад

В Москве кассир обменника украла 18 млн рублей

Секрет Фирмыиещё 1

В Москве на проспекте Мира в одном из пунктов обмена валюты кассир сбежала с 18 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, в полицию обратился 27-летний бизнесмен и продавец сухофруктов в интернете Наримон У. Он рассказал, что нашёл в Сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Взяв 18 млн рублей, он отправился в указанное место.

В Москве кассир обменника украла 18 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Бизнесмен рассказал, что решил купить $300 000. В обменнике сидела девушка в возрасте от 25 до 30 лет. Кассир взяла наличные деньги и сообщила, что должна пересчитать и проверить их в подсобном помещении.

Сотрудницы долго не было, и Наримон заподозрил обман. Он обошёл здание и увидел открытую дверь во двор. Скорее всего, девушка сбежала с деньгами предпринимателя. Злоумышленницу ищут.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители