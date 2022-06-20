В Москве кассир обменника украла 18 млн рублей

В Москве на проспекте Мира в одном из пунктов обмена валюты кассир сбежала с 18 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, в полицию обратился 27-летний бизнесмен и продавец сухофруктов в интернете Наримон У. Он рассказал, что нашёл в Сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Взяв 18 млн рублей, он отправился в указанное место.