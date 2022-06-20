В Москве кассир обменника украла 18 млн рублей

В Москве на проспекте Мира в одном из пунктов обмена валюты кассир сбежала с 18 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, в полицию обратился 27-летний бизнесмен и продавец сухофруктов в интернете Наримон У. Он рассказал, что нашёл в Сети объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Взяв 18 млн рублей, он отправился в указанное место.
Бизнесмен рассказал, что решил купить $300 000. В обменнике сидела девушка в возрасте от 25 до 30 лет. Кассир взяла наличные деньги и сообщила, что должна пересчитать и проверить их в подсобном помещении.
Сотрудницы долго не было, и Наримон заподозрил обман. Он обошёл здание и увидел открытую дверь во двор. Скорее всего, девушка сбежала с деньгами предпринимателя. Злоумышленницу ищут.