В массовой драке в центре Москвы погиб человек

"Днем в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице в районе дома 5 произошла массовая драка - четыре человека избили мужчину, в руках у одного из участников потасовки был нож. Полицейские, прибыв на место, обнаружили на углу дома труп неизвестного в возрасте 40-45 лет", - сказал собеседник агентства.