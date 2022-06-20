В массовой драке в центре Москвы погиб человек

Массовая драка с поножовщиной произошла в воскресенье на Кожевнической улице в центре Москвы, в результате убит мужчина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Днем в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице в районе дома 5 произошла массовая драка - четыре человека избили мужчину, в руках у одного из участников потасовки был нож. Полицейские, прибыв на место, обнаружили на углу дома труп неизвестного в возрасте 40-45 лет", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что на теле убитого мужчины в области печени видны ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причастные к происшествию устанавливаются, предпринимаются меры к их задержанию.