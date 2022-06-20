В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
16 минут назад

В массовой драке в центре Москвы погиб человек

ТАСС

Массовая драка с поножовщиной произошла в воскресенье на Кожевнической улице в центре Москвы, в результате убит мужчина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В массовой драке в центре Москвы погиб человек
Фото: ТАССТАСС

"Днем в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице в районе дома 5 произошла массовая драка - четыре человека избили мужчину, в руках у одного из участников потасовки был нож. Полицейские, прибыв на место, обнаружили на углу дома труп неизвестного в возрасте 40-45 лет", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что на теле убитого мужчины в области печени видны ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причастные к происшествию устанавливаются, предпринимаются меры к их задержанию.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители