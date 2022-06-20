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1 час назад

Тело ребенка нашли в мусорном контейнере в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В мусорном контейнере в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Тело ребенка нашли в мусорном контейнере в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На месте работу правоохранительных органов координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

В сентябре в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы был найден новорожденный ребенок. Девочка выжила, ее передали врачам.

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