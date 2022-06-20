Тело ребенка нашли в мусорном контейнере в Москве

В мусорном контейнере в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«В мусорном контейнере на улице Академика Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорожденного ребенка», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости» .

На месте работу правоохранительных органов координирует зампрокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

В сентябре в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы был найден новорожденный ребенок. Девочка выжила, ее передали врачам.