В подмосковной электричке неизвестный мужчина избил подростков. Конфликт возник в электропоезде в Истре . Поводом для него послужил неформальный вид молодых людей. Об этом говорится в Telegram-канале «Что там в Москве?», который опубликовал жуткие кадры нападения.

Незнакомец пристал к двум подросткам, у которых были вставлены серьги в носу и ушах и потребовал их срочно снять. Судя по записи, одному из них агрессивный мужчина разбил лицо. На ней видно, как пассажир громко кричит на ребят и нецензурно их оскорбляет.