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1 час назад

Появилось видео избиения подростков в электричке в Подмосковье

Александр Кузьмин

В подмосковной электричке неизвестный мужчина избил подростков. Конфликт возник в электропоезде в Истре. Поводом для него послужил неформальный вид молодых людей. Об этом говорится в Telegram-канале «Что там в Москве?», который опубликовал жуткие кадры нападения.

Незнакомец пристал к двум подросткам, у которых были вставлены серьги в носу и ушах и потребовал их срочно снять. Судя по записи, одному из них агрессивный мужчина разбил лицо. На ней видно, как пассажир громко кричит на ребят и нецензурно их оскорбляет.

Происшествия,Криминал,Видео,
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