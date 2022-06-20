В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
33 минуты назад

Мужчина устроил стрельбу в московском фудмолле

Елена Прошина

Мужчина открыл огонь в фудмолле «Депо» в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелка удалось задержать — пострадавших в результате происшествия нет.

Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесная. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин», — рассказал собеседник.

Полиция установила, что один из задержанных несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, но ни в кого не попал. Отмечается, что мужчина имеет разрешение на оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Неизвестные обстреляли электричку Москва — Серпухов

Напомним, что 8 июня в ростовском суде обвиняемый ранил двух человек, завладев оружием при нападении на конвоира. Пострадавшими оказались младший пристав и сотрудник полиции. Злоумышленника через некоторое время удалось задержать.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители