Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в центре Москвы

Мужчина открыл огонь в фудмолле «Депо» в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелка удалось задержать — пострадавших в результате происшествия нет.

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«Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесная. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин», — рассказал собеседник.

Полиция установила, что один из задержанных несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, но ни в кого не попал. Отмечается, что мужчина имеет разрешение на оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).