В Казахстане 30 человек были задержаны перед футбольным матчем

Полиция республики Казахстан задержала 30 футбольных фанатов, которые устроили драку перед матчем 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между «Актобе» и «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Дергачев/«Газета.Ru» Владимир Дергачев/«Газета.Ru»

Правоохранительные органы, прибывшие на место, разогнали болельщиков при помощи светошумовых гранат.

По информации RT, пострадавших нет. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Актобе».

Ранее в магазине «Магнит» города Челябинска ссора трех мужчин закончилась стрельбой.

Конфликт произошел вечером 18 июня 2022 года. По данным следствия, ранее судимый 35-летний подозреваемый выстрелил из пневматического оружия и нанес несколько колото-резаных ранений противникам, чтобы защитить себя.