В Казахстане 30 человек были задержаны перед футбольным матчем

Полиция республики Казахстан задержала 30 футбольных фанатов, которые устроили драку перед матчем 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между «Актобе» и «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.
Правоохранительные органы, прибывшие на место, разогнали болельщиков при помощи светошумовых гранат.
По информации RT, пострадавших нет. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Актобе».
Ранее в магазине «Магнит» города Челябинска ссора трех мужчин закончилась стрельбой.
Конфликт произошел вечером 18 июня 2022 года. По данным следствия, ранее судимый 35-летний подозреваемый выстрелил из пневматического оружия и нанес несколько колото-резаных ранений противникам, чтобы защитить себя.
В результате драки 33-летний мужчина умер от полученных травм.