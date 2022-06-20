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53 минуты назад

В Казахстане 30 человек были задержаны перед футбольным матчем

Газета.Ruиещё 4

Полиция республики Казахстан задержала 30 футбольных фанатов, которые устроили драку перед матчем 14-го тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между «Актобе» и «Атырау». Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

В Казахстане 30 человек были задержаны перед футбольным матчем
Фото: Владимир Дергачев/«Газета.Ru»Владимир Дергачев/«Газета.Ru»

Правоохранительные органы, прибывшие на место, разогнали болельщиков при помощи светошумовых гранат.

По информации RT, пострадавших нет. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Актобе».

Ранее в магазине «Магнит» города Челябинска ссора трех мужчин закончилась стрельбой.

Конфликт произошел вечером 18 июня 2022 года. По данным следствия, ранее судимый 35-летний подозреваемый выстрелил из пневматического оружия и нанес несколько колото-резаных ранений противникам, чтобы защитить себя.

В результате драки 33-летний мужчина умер от полученных травм.

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