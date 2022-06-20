Россиянин попытался сжечь падчерицу на дне рождения жены

Житель Ленинградской области на праздновании дня рождения жены облил бензином возле костра и попытался сжечь 19-летнюю падчерицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, мужчина беспричинно совершил такой поступок. Огонь из костра мгновенно перекинулся на одежду стоящей рядом россиянки. Девушка попала в реанимацию одной из больниц с серьезными ожогами.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее пьяный житель Бурятии запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался их сжечь.