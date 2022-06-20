Опубликовано видео задержания частных сыщиков и налоговиков

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным Комитетом Российской Федерации и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», – передает сообщение ведомства «Интерфакс».