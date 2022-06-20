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53 минуты назад

СК: троих сотрудников налоговых органов задержали за передачу данных о военнослужащих

ТАССиещё 12

Трое бывших и действующих сотрудников налоговых органов задержаны по делу о передаче данных о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих иностранцам. Об этом ТАСС сообщила в понедельник старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

СК задержал троих налоговиков за передачу данных военнослужащих
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности", - сообщила представитель ГСУ.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что участники группы передали заказчикам в интересах иностранных граждан сведения в отношении более 30 человек, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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