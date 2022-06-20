СК задержал троих налоговиков за передачу данных военнослужащих

"По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности", - сообщила представитель ГСУ.