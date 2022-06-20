Мужчина устроил стрельбу в фудмолле "Депо" в центре Москвы

"Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесная. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, информации о пострадавших в результате этого нет", - сказал собеседник агентства.