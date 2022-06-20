Мужчина устроил стрельбу в фудмолле "Депо" в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории фудмолла "Депо" в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесная. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т-12, информации о пострадавших в результате этого нет", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что мужчина имеет разрешение на оружие. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), нарушителю может грозить штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.
Травматический пистолет Grand Power Т-12 является одним из самых дорогих в России, он стреляет мощными патронами, его применение опасно для жизни.