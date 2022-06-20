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49 минут назад

Раскрыты детали обстрела брянского поселка со стороны Украины

Мария Иванова

Губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что при обстреле поселка Суземка пострадал один человек. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Раскрыты детали обстрела брянского поселка со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранним утром в понедельник, 20 июня, Суземку обстреляли со стороны Украины. Богомаз заявлял, что точка, откуда велся огонь, «была быстро подавлена».

Губернатор сообщил, что под обстрел попал сотрудник местной районной электрической сети.

Он заявил, что мужчина получил легкое осколочное ранение мягких тканей. Врачи оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

В результате обстрела повреждения получил один частный жилой дом, были выбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов.

Богомаз отметил, что ущерб от обстрела позже оценит специальная комиссия.

4 июня Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Случевск украинцами. Тогда также пострадал один человек и загорелись два жилых дома.

Происшествия,Андрей Богомаз,
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