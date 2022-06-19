Подростка-зацепера обнаружили на крыше электрички в Москве

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге на северо-востоке Москвы . Об этом в воскресенье, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, вечером 19 июня пассажиры поезда Щелково — Москва сообщили машинисту о хлопке на крыше. В ходе осмотра поезда на станции «Ростокино» был обнаружен 12-летний мальчик с признаками электротравмы. В настоящее время его доставили в больницу.