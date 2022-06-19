Развлекательный центр загорелся во Владикавказе

Пожар начался в развлекательном центре "Алые паруса" во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

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"В 21:26 мск поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Алые паруса". Силы и средства МЧС России работают по пожару второго ранга сложности. Эвакуированы 65 человек", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, пострадавших в ходе пожара нет.

В пресс-службе МЧС России также отметили, что площадь пожара составляет 400 кв. м.