В борту запросившего помощь под Туапсе сухогруза нашли отверстия

"Водолазы в ходе работ обнаружили несколько отверстий, которые нужно заделать, экипаж этим занимается, и шпигаты - технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено, которые они тоже закрывают", - сообщили в пресс-службе.