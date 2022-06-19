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7 минут назад

Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза, запросившего помощь под Туапсе

ТАСС

Водолазы обнаружили несколько отверстий, через которые может поступать вода, в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

В борту запросившего помощь под Туапсе сухогруза нашли отверстия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Водолазы в ходе работ обнаружили несколько отверстий, которые нужно заделать, экипаж этим занимается, и шпигаты - технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено, которые они тоже закрывают", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия,Росморречфлот,
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