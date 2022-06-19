В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
33 минуты назад

Шесть человек на плоту и фанерной лодке унесло в Керченский пролив

Елена Прошина

Сотрудники крымского отделения Росгвардии успешно провели спасательные работы. Им удалось обнаружить и доставить на берег шесть человек, которых ветром унесло в Керченский пролив. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шесть человек на плоту и фанерной лодке унесло в Керченский пролив
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере СКАТ доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время «произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры». Во втором случае росгвардейцы «использовали специальный скоростной катер «Сарган», подчеркнули в пресс-службе.

Издание напомнило, что ранее сотрудники ведомства спасли 61-летнюю женщину, которая запуталась в рыболовных сетях. Инцидент произошел на одном из восточных пляжей.

Происшествия,Росгвардия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители