Шесть человек на плоту и фанерной лодке унесло в Керченский пролив

Сотрудники крымского отделения Росгвардии успешно провели спасательные работы. Им удалось обнаружить и доставить на берег шесть человек, которых ветром унесло в Керченский пролив. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Военнослужащие морского отряда Южного округа Росгвардии на спасательном катере СКАТ доставили на берег троих человек, которых на самодельном плоту ветром унесло вглубь Керченского пролива», - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время «произошла аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что люди передвигались на лодке из фанеры». Во втором случае росгвардейцы «использовали специальный скоростной катер «Сарган», подчеркнули в пресс-службе.