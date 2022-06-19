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18 минут назад

Под Тверью разбился легкомоторный самолёт

RT на русском

В результате крушения легкомоторного самолёта под Тверью, в котором пострадали два человека, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Под Тверью разбился легкомоторный самолёт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«18 июня 2022 года, в вечернее время, пилот и он же собственник воздушного судна Zlin 142, при попытке сымитировать элемент отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего самолёт совершил крушение в лесополосе вблизи аэродрома Ржева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пилот и пассажир получили телесные травмы в результате инцидента. Они госпитализированы.

Происшествия,Следственный комитет,
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