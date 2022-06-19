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51 минуту назад

Автобус въехал в бетономешалку в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин

В субботу, 18 июня, около 17:00 на Муринской дороге произошла дорожная авария, участниками которой стали бетономешалка и автобус. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Судя по размещенному видео в группе «Девяткино LIVE | Мурино» в соцсети «ВКонтакте», автобус не успел притормозить перед грузовой машиной.

«Сегодня в 17:00 на въезде Муринской дороги», – написали очевидцы, комментируя видео.

Автобус на момент разъяснения всех обстоятельств ДТП был уже пуст. Информация о пострадавших не поступала.

Происшествия,Видео,
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