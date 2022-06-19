В субботу, 18 июня, около 17:00 на Муринской дороге произошла дорожная авария, участниками которой стали бетономешалка и автобус. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Судя по размещенному видео в группе «Девяткино LIVE | Мурино» в соцсети «ВКонтакте», автобус не успел притормозить перед грузовой машиной.

«Сегодня в 17:00 на въезде Муринской дороги», – написали очевидцы, комментируя видео.