Два актера разбились в ДТП по пути на съемки сериала Netflix

Эта авария случилась в Мексике, еще 17 июня. Ранним утром актерский фургон, в котором было восемь человек, спешил на съемки сериала «Избранный» от компании Netflix.

Фото: fool fool

На одном из участков дороги фургон разбился, из восьми актеров двое погибли на месте. Это актеры Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилара.

Местные СМИ сообщают, что из-за аварии компания на время остановила съемки, но никаких комментариев насчет трагедии не давала.