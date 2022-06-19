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2 часа назад

Два актера разбились в ДТП по пути на съемки сериала Netflix

Inc-Newsиещё 1

Эта авария случилась в Мексике, еще 17 июня. Ранним утром актерский фургон, в котором было восемь человек, спешил на съемки сериала «Избранный» от компании Netflix.

Два актера разбились в ДТП по пути на съемки сериала Netflix
Фото: foolfool

На одном из участков дороги фургон разбился, из восьми актеров двое погибли на месте. Это актеры Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилара.

Местные СМИ сообщают, что из-за аварии компания на время остановила съемки, но никаких комментариев насчет трагедии не давала.

Сам сериал «Избранный» - это трогательная многосерийная история о 12-летнем мальчишке, который вдруг узнал, что он на самом деле Иисус Христос и теперь должен спасти этот мир.

Происшествия,Иисус Христос,Netflix,
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