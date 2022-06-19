Два актера разбились в ДТП по пути на съемки сериала Netflix

Эта авария случилась в Мексике, еще 17 июня. Ранним утром актерский фургон, в котором было восемь человек, спешил на съемки сериала «Избранный» от компании Netflix.
На одном из участков дороги фургон разбился, из восьми актеров двое погибли на месте. Это актеры Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилара.
Местные СМИ сообщают, что из-за аварии компания на время остановила съемки, но никаких комментариев насчет трагедии не давала.
Сам сериал «Избранный» - это трогательная многосерийная история о 12-летнем мальчишке, который вдруг узнал, что он на самом деле Иисус Христос и теперь должен спасти этот мир.